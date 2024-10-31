Galatasaray'da Beşiktaş zaferinin primi belli oldu

Galatasaray Yönetimi, Beşiktaş zaferinin ardından derbi primini oyunculara açıkladı.

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Galatasaray'da Beşiktaş zaferinin primi belli oldu
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31 Ekim 2024 08:43
Galatasaray Yönetimi hem derbi zaferi hem de takımın yükselen formu nedeniyle çok mutlu.

Sarı kırmızılı takımda başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, maç öncesi açıklamadıkları primi, galibiyetin ardından duyurdular.

Galatasaraylı oyunculara Beşiktaş'ı devirmenin primi olarak toplam 1 milyon Euro ödeme yapılacak.

Özellikle kasım ayının ilk haftasında son dönemdeki alacakların büyük bir bölümünün de hesaplara yatırılacağı öğrenildi. 

 
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