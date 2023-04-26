Galatasaray'da orta sahadaki Torreira-Oliveira flörtü, Berkan Kutlu'nun kulübeye hapsolmasına yol açtı.Galatasaray'a büyük umutlarla, 4 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen genç futbolcu, son iki karşılaşmada kulübeden çıkamadı.Bir önceki Kayseri maçında da sadece 17 dakika şans bulabilen Berkan, Beşiktaş derbisine de yedek olarak başlayacak.