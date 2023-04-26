Galatasaray'da orta sahadaki Torreira-Oliveira flörtü, Berkan Kutlu'nun kulübeye hapsolmasına yol açtı.
Galatasaray'a büyük umutlarla, 4 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen genç futbolcu, son iki karşılaşmada kulübeden çıkamadı.
Bir önceki Kayseri maçında da sadece 17 dakika şans bulabilen Berkan, Beşiktaş derbisine de yedek olarak başlayacak.
Galatasaray'a büyük umutlarla, 4 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen genç futbolcu, son iki karşılaşmada kulübeden çıkamadı.
Bir önceki Kayseri maçında da sadece 17 dakika şans bulabilen Berkan, Beşiktaş derbisine de yedek olarak başlayacak.