Galatasaray'da Berkan Kutlu kararı

Galatasaray'da son iki karşılaşmada kulübeden çıkamayan Berkan Kutlu, Beşiktaş derbisine de yedek olarak başlayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Berkan Kutlu kararı
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26 Nisan 2023 11:01
Berkan Kutlu
Berkan Kutlu
Galatasaray
Galatasaray'da orta sahadaki Torreira-Oliveira flörtü, Berkan Kutlu'nun kulübeye hapsolmasına yol açtı.

Galatasaray'a büyük umutlarla, 4 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen genç futbolcu, son iki karşılaşmada kulübeden çıkamadı.

Bir önceki Kayseri maçında da sadece 17 dakika şans bulabilen Berkan, Beşiktaş derbisine de yedek olarak başlayacak. 

 
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