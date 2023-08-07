Galatasaray'da Berkan Kutlu için yolun sonu!

Galatasaray, gösterdiği performans ile beklentilerin altında kalan Berkan Kutlu'da yol ayrımına geldi.
Geçen sezon rotasyonda önemli işler yapan Berkan hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu.
SATIŞA ONAY VERİLECEK
25 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde satışına onay verilecek.
YUNUS DA YOL AYRIMINDA
Yunus için de Avrupa'dan 5.5 milyon Euro dolaylarında teklif yapıldığı öğrenilirken, gelen tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.
Geçen sezon rotasyonda önemli işler yapan Berkan hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu.
SATIŞA ONAY VERİLECEK
25 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde satışına onay verilecek.
YUNUS DA YOL AYRIMINDA
Yunus için de Avrupa'dan 5.5 milyon Euro dolaylarında teklif yapıldığı öğrenilirken, gelen tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.