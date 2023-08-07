Galatasaray'da Berkan Kutlu için yolun sonu!

Galatasaray'da performansı beklentilerin altında kalan Berkan Kutlu ile yol ayrımına gelindi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Berkan Kutlu için yolun sonu!
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07 Ağustos 2023 12:19
Son güncelleme 07 Ağustos 2023 12:22
Galatasaray, gösterdiği performans ile beklentilerin altında kalan Berkan Kutlu'da yol ayrımına geldi.

Geçen sezon rotasyonda önemli işler yapan Berkan hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu.

SATIŞA ONAY VERİLECEK

25 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde satışına onay verilecek.

YUNUS DA YOL AYRIMINDA

Yunus için de Avrupa'dan 5.5 milyon Euro dolaylarında teklif yapıldığı öğrenilirken, gelen tekliflerin değerlendirileceği belirtildi. 

 
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