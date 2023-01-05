Galatasaray'da Berkan'dan müthiş mücadele

Galatasaray'da 24 yaşındaki Berkan Kutlu, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira'nın olmadığı Ankaragücü maçında galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Berkan'dan müthiş mücadele
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05 Ocak 2023 12:06
Berkan Kutlu
Berkan Kutlu
Galatasaray
Galatasaray'da Berkan Kutlu, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira'nın olmadığı maçta Ankaragücü karşısında müthiş mücadele etti.

Kutlu, Lucas Torreira'nın cezalı olduğu Sivasspor maçında harika performansıyla arkadaşını aratmamıştı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün yine Torreira ve Oliveira'nın olmadığı maçta Ankaragücü karşısında müthiş mücadele etti.

Berkan, 15 ikili mücadelenin 12'sini kazandı, 7 top kaptı, 4 atak uzaklaştırıp, 4 pas arası yaparak galibiyetin mimarlarından biri olmayı başardı. 

 

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