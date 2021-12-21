Galatasaray'da beklere özel görev

Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, beklere özel görev verdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da beklere özel görev
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21 Aralık 2021 10:19
Spor Toto Süper Lig'de 6 haftadır kazanamayan Galatasaray, 18. haftada Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim mutlak üç puan parolasıyla çıkacakları Adana Demirspor maçı öncesi beklerine özel bir görev verdi.

Mbaye Diagne'nin yokluğunda sahada olacak Mustafa Muhammed'in hava hâkimiyetinden yararlanmak isteyen tecrübeli teknik adam bek oyuncularından sağlı sollu orta yapmalarını istedi.


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