Galatasaray'da beklere özel görev

Spor Toto Süper Lig'de 6 haftadır kazanamayan Galatasaray, 18. haftada Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim mutlak üç puan parolasıyla çıkacakları Adana Demirspor maçı öncesi beklerine özel bir görev verdi.
Mbaye Diagne'nin yokluğunda sahada olacak Mustafa Muhammed'in hava hâkimiyetinden yararlanmak isteyen tecrübeli teknik adam bek oyuncularından sağlı sollu orta yapmalarını istedi.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim mutlak üç puan parolasıyla çıkacakları Adana Demirspor maçı öncesi beklerine özel bir görev verdi.
Mbaye Diagne'nin yokluğunda sahada olacak Mustafa Muhammed'in hava hâkimiyetinden yararlanmak isteyen tecrübeli teknik adam bek oyuncularından sağlı sollu orta yapmalarını istedi.