Galatasaray'da beklenmeyen gelişme: Zaniolo

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında evinde Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosunda sürpriz bir eksik bulunuyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun maç kadrosunda yer almadığı açıklanırken, yıldız oyuncunun hafif ağrıları olduğu öğrenildi.
Zaniolo'nun dışında Galatasaray'da Wilfried Zaha ve Mauro Icardi statü gereği, Lucas Torreira ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun maç kadrosunda yer almadığı açıklanırken, yıldız oyuncunun hafif ağrıları olduğu öğrenildi.
Zaniolo'nun dışında Galatasaray'da Wilfried Zaha ve Mauro Icardi statü gereği, Lucas Torreira ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.