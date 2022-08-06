Galatasaray'da beklenen ayrılık yakın!

Takıma katılacak isimler dışında ayrılacak oyuncuların da oldukça önemli olduğu Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.Galatasaray'da taraftarların sürekli olarak tepki gösterdiği Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram'ın geleceği belli oluyor.Özellikle geçen sezon gösterdikleri performans nedeniyle takımın en çok eleştirilen oyuncuları olan ikiliye kulüp bulmaları söylendi.Hazırlık kampı boyunca Okan Buruk'un da gözüne giremeyen Taylan ve Ömer, tamamen gözden düşen oyuncular oldu.Kendilerine kulüp aramaya başlayan iki oyuncunun yolu yine Süper Lig'de kesişebilir.Teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan ikili için Süper Lig ekibi Giresunspor devreye girdi.Süper Lig ekibi Giresunspor, sarı kırmızılı takımda forma şansı bulması zor olan bu ikiliyi kiralamak için devreye girdi.Galatasaray yönetiminin sıcak baktığı transferde gözler Taylan ve Ömer'e çevrildi. Giresunspor eğer oyuncularla anlaşırsa, kiralama gerçekleşecek.Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon da kaleci Okan Kocuk'u kiralamış ve Okan'ın muhteşem performansı oyuncunun geri dönüp Muslera'nın alternatifi olmasına yol açmıştı.