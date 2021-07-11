Galatasaray'da bek mesaisi; Aanholt'un menajeri geliyor

Sağ bek arayan Galatasaray'da genç bir isim gündeme geldi. Bu mevki için düşünülen ilk isim olan Danimarkalı Jens Stryger Larsen için Udinese Kulübü'nün istediği 4 milyon Euro'yu yüksek bulan sarı kırmızılı yönetim, Bursaspor'un yükselen yıldızı İsmail Çokçalış'a talip oldu. Yeşil beyazlı kulüp, 21 yaşındaki sağ bekin bonservisi için 2 milyon Euro talep etti.Borçları nedeniyle transfer tahtası kapalı olan Bursaspor'un ayrıca '2 milyon Euro'nun tamamını peşin ödeme' şartını ileri sürdüğü öğrenildi.Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 26 maça çıkan İsmail Çokçalış, 1 gol attı. Sol bek için de Alex Moreno ile anlaşan ancak kulübünün kiralama formülüne sıcak bakmayıp 6 milyon Euro bonservis bedeli istemesi sonrasında geri adım atan Galatasaray, yeniden Patrick Van Aanholt ismini gündemine aldı. Boşta olan Ezgjan Alioski ile de görüşen ancak bu oyuncunun istediği 2.5 milyon Euro'yu fazla bulan yönetim gelecek hafta, Alioski gibi bonservisi elinde olan Patrick Van Aanholt'un menajeri ile İstanbul'da görüşecek.