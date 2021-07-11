Galatasaray'da bek mesaisi; Aanholt'un menajeri geliyor

Galatasaray savunma için arayışlarını sürdürüyor. Bursaspor, İsmail Çokçalış için 2 milyon Euro talep etti. Bonservisi elinde olan Van Aanholt'un ise menajeriyle görüşme yapılacak.

Haber; Hürriyet
Abone Ol
Galatasaray'da bek mesaisi; Aanholt'un menajeri geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2021 12:25
Sağ bek arayan Galatasaray'da genç bir isim gündeme geldi. Bu mevki için düşünülen ilk isim olan Danimarkalı Jens Stryger Larsen için Udinese Kulübü'nün istediği 4 milyon Euro'yu yüksek bulan sarı kırmızılı yönetim, Bursaspor'un yükselen yıldızı İsmail Çokçalış'a talip oldu. Yeşil beyazlı kulüp, 21 yaşındaki sağ bekin bonservisi için 2 milyon Euro talep etti.

Borçları nedeniyle transfer tahtası kapalı olan Bursaspor'un ayrıca '2 milyon Euro'nun tamamını peşin ödeme' şartını ileri sürdüğü öğrenildi.

AANHOLT'UN MENAJERİ GELİYOR

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 26 maça çıkan İsmail Çokçalış, 1 gol attı. Sol bek için de Alex Moreno ile anlaşan ancak kulübünün kiralama formülüne sıcak bakmayıp 6 milyon Euro bonservis bedeli istemesi sonrasında geri adım atan Galatasaray, yeniden Patrick Van Aanholt ismini gündemine aldı. Boşta olan Ezgjan Alioski ile de görüşen ancak bu oyuncunun istediği 2.5 milyon Euro'yu fazla bulan yönetim gelecek hafta, Alioski gibi bonservisi elinde olan Patrick Van Aanholt'un menajeri ile İstanbul'da görüşecek.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.