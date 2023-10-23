Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçına odaklanırken, sarı-kırmızılı yönetimden de bu maç için prim kararı geldi.
Galatasaray Yönetimi, Alman ekibi ile oynanacak maç için kesenin ağzını açtı.
Bayern Münih'in mağlup edilmesi durumunda elde edilecek 2.8 milyon euron'un 1 milyon euro'su takıma eşit olarak dağıtılacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bayern Münih'i 24 Ekim Salı günü Rams Park'ta ağırlayacak.
Galatasaray Yönetimi, Alman ekibi ile oynanacak maç için kesenin ağzını açtı.
Bayern Münih'in mağlup edilmesi durumunda elde edilecek 2.8 milyon euron'un 1 milyon euro'su takıma eşit olarak dağıtılacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bayern Münih'i 24 Ekim Salı günü Rams Park'ta ağırlayacak.