29 Ekim

Galatasaray'da Bayern Münih kararı!

Galatasaray Yönetimi, Bayern Münih maçı için kesenin ağzını açtı. Maçın kazanılması durumunda elde edilecek 2.8 milyon euro'nun 1 milyon euro'su takıma eşit olarak dağıtılacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Bayern Münih kararı!
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23 Ekim 2023 19:26
Son güncelleme 23 Ekim 2023 21:20
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçına odaklanırken, sarı-kırmızılı yönetimden de bu maç için prim kararı geldi.

Galatasaray Yönetimi, Alman ekibi ile oynanacak maç için kesenin ağzını açtı.

Bayern Münih'in mağlup edilmesi durumunda elde edilecek 2.8 milyon euron'un 1 milyon euro'su takıma eşit olarak dağıtılacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bayern Münih'i 24 Ekim Salı günü Rams Park'ta ağırlayacak.

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