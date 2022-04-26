Galatasaray'da basketbolda coşku var

Galatasaray, Ergin Ataman dönemi sonrasında basketboldaki en coşkulu günlerini yaşıyor. Futbolda yaşanan hayal kırıklığı sonrası basketbola sarılan Sarı-Kırmızılılar'da, Ekrem Memnun'un yerine takımın başına getirilen Andreas Pistiolis, harika bir iş çıkarmaya devam ediyor.



Son olarak normal süresi berabere biten maçta Tofaş'ı mağlup eden Galatasaray Nef, ligde Fenerbahçe'nin de olduğu seride üst üste 6. galibiyetini almayı başardı. Böylece 4. sıraya kadar yükselen takımın performansını, taraftarların yüzünü güldürdü. Sinan Erdem Spor Salonu tam anlamıyla şölen yerine dönerken, maça gelmeye durumu olmayanlar da unutulmadı.



Andreas Pistiolis: 'Çok mutluyum'



Askıda bilet uygulamasına geçen taraftarlar, böylece fazladan aldıkları biletlerle, özellikle öğrencilerin de salona giderek takımı desteklemelerini sağlıyor. Bu da maçların hem öncesini hem de sonrasını daha da coşkulu hale getiriyor. Yunan coach Pistiolis de atmosferden çok memnun. Taraftarlara destekleri için teşekkür eden başarılı çalıştırıcı, "Buraya geldiğim ilk günden bu yana bir karakter ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunu da başardığımızdan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.





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