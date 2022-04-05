Galatasaray'da başkanlık 'ateşten gömlek'

30 Nisan'da seçime gidecek olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Mali sorunlarla boğuşan sarı-kırmızılılarda yeni başkan ve yönetimi adeta ateşten gömlek giyecek.



MAYIS AYINDA 20 MİLYON EURO!



Zorlu bir süreçten geçen sarı-kırmızılı kulübü önümüzdeki birkaç ayda dev ödemeler bekliyor. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre yeni yönetimin mayıs ayında transfer taksitleri ve maaşlarla birlikte 20 milyon Euro (323 milyon TL) ödeme yapması gerekiyor.



HAZİRANDA 300 MİLYON TL'LİK FAİZ ÖDEMESİ



Mayıs ayında yaklaşık 20 milyon Euro'luk ödemenin dışında haziran ayında da ciddi bir maddi yükümlülük bulunuyor. Yeni yönetim, Bankalar Birliği kapsamında haziran ayında 300 milyon TL'lik faiz ödemesi yapmak durumunda kalacak.

Sıcak para akışının sağlanamadığı kulüpte yeni yönetimin kasa kolaylığı sağlaması beklenecek.



8 NİSAN SON GÜN



Galatasaray Kulübünde 30 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul için adayların, 8 Nisan Cuma gününe kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.





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