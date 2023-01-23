Galatasaray'da başarının sırrı ortaya çıktı!

Sarı-kırmızı tribünlerle özdeşleşen "Yönetimfutbolcutaraftar, şampiyonsun Galatasaray" tezahüratının karşılığını Okan Buruk ve talebeleri 12 maçtır veriyor. Lig ve kupada yoluna kayıpsız devam eden lider Galatasaray'ın başarısında birlik-beraberlik ortamı önemli yer tutuyor.Başkan Özbek ve futbolun patronu Erden Timur, sezon başında 13 oyuncu transfer ederek değiştirdiği 13. sıradaki takımın başına Okan Buruk'u getirdi. Yıldızlarla dolu kadro, önemli maçlara koyulan galibiyet primleri ile motive edildi.Atanı İcardi, tutanı Muslera olan Galatasaray'da her hafta başka bir oyuncu sahneye çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımdaki herkesten faydalanıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 12 resmi maçı kazandı.Şampiyonluk havasına giren taraftarı PFDK da durduramadı! Hatayspor maçında 40 blok ceza alsa da 25 bin koltukta 48 saat içinde devir işlemi gerçekleşti ve Nef Stadyumu'ndaki Antalyaspor maçı kapalı gişeydi. Tribünler ise 90 dakika boyunca takıma büyük destek verdi.G.Saraylı taraftarlar tüm maçlarda tribünleri tamamen doldururken artık maç sonunda da bir gelenek inşa edildi. İç sahadaki galibiyetlerin ardından takımı toplu olarak tribünlere çağıran taraftarlar, karşılıklı tezahürat yaparken maçın yıldızı ile de üçlü çekerek coşkuyu daha da artırıyor.