Galatasaray'da başantrenörle yola devam

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Alper Durur ile sözleşme yenilendiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da başantrenörle yola devam
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17 Temmuz 2023 20:07
Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz sezon kadın basketbol takımının başantrenörlüğüne getirilen Alper Durur ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Alper Durur ile yeni sezonda da ligde ve Avrupa'da yeni başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyor, kendisine Galatasaray çatısı altında devam eden görevi boyunca üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'da transfer çalışmaları da yakında başlayacak.

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