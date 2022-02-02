Galatasaray'da Bartuğ Elmaz kadro dışı

Sezon sonunda sözleşmesi biten ve Marsilya ile anlaşan Galatasaray'ın genç oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı.
Bartuğ Elmaz'ın geçtiğimiz gün Marsilya ile anlaşmasının ardından yönetim içinde genç oyuncuya sert tepkilerin çıktığı ve başkan Burak Elmas'ın talebiyle 18 yaşındaki oyuncunun kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.
Galatasaray'ın teklifini kabul etmeyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, bu sezonu bitirdikten sonra önümüzdeki sezon Fransa'nın Marsilya kulübüne transfer olacak.
Bartuğ Elmaz'ın geçtiğimiz gün Marsilya ile anlaşmasının ardından yönetim içinde genç oyuncuya sert tepkilerin çıktığı ve başkan Burak Elmas'ın talebiyle 18 yaşındaki oyuncunun kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.
Galatasaray'ın teklifini kabul etmeyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, bu sezonu bitirdikten sonra önümüzdeki sezon Fransa'nın Marsilya kulübüne transfer olacak.