Galatasaray'da barış sağlandı: Ryan Babel ve Ömer Bayram

Galatasaray'ın Süper Lig'in 5. haftasında oynadığı Alanyaspor maçında ıslıklanan Ryan Babel ve Ömer Bayram, taraftarla barıştı.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da barış sağlandı: Ryan Babel ve Ömer Bayram
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25 Ekim 2021 09:15
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'la oynadığı mücadelede tepki çeken ve taraftarlar tarafından ıslıklanan Ömer Bayram ile Ryan Babel, sarı-kırmızılı taraftarlarla barıştı.

Galatasaray taraftarı, NEF Stadı'nda düzenlenen antrenmanda iki oyuncuyu da tribünlere çağırarak destek verdi.

İki futbolcunun da Beşiktaş maçında kulübede olması bekleniyor.


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