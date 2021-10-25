Galatasaray'da barış sağlandı: Ryan Babel ve Ömer Bayram

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'la oynadığı mücadelede tepki çeken ve taraftarlar tarafından ıslıklanan Ömer Bayram ile Ryan Babel, sarı-kırmızılı taraftarlarla barıştı.
Galatasaray taraftarı, NEF Stadı'nda düzenlenen antrenmanda iki oyuncuyu da tribünlere çağırarak destek verdi.
İki futbolcunun da Beşiktaş maçında kulübede olması bekleniyor.
Galatasaray taraftarı, NEF Stadı'nda düzenlenen antrenmanda iki oyuncuyu da tribünlere çağırarak destek verdi.
İki futbolcunun da Beşiktaş maçında kulübede olması bekleniyor.