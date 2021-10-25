Galatasaray'da barış sağlandı: Ryan Babel ve Ömer Bayram

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'la oynadığı mücadelede tepki çeken ve taraftarlar tarafından ıslıklanan Ömer Bayram ile Ryan Babel, sarı-kırmızılı taraftarlarla barıştı.



Galatasaray taraftarı, NEF Stadı'nda düzenlenen antrenmanda iki oyuncuyu da tribünlere çağırarak destek verdi.



İki futbolcunun da Beşiktaş maçında kulübede olması bekleniyor.





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