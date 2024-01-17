Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sınırları zorluyor!

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da sol beke evrilen Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçında sergilediği performansla bir ilke imza attı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sınırları zorluyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2024 13:55
Galatasaray'da sol bekte görev aldığı maçlardaki başarısıyla öne çıkan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig tarihinde görülmemiş bir şeyi Kayserispor karşılaşmasında gerçekleştirdi.

Barış Alper, Opta'nın detaylı veri tuttuğu 2014'ten bu yana bir Süper Lig maçında 13 ikili mücadele kazanan, beş top kapan ve rakip ceza sahasında sekiz kez topla buluşan ilk oyuncu oldu.

Milli oyuncu hem savunmayı yaptı hem de rakip ceza alanında gol aradı.

Normalde her iki kanat ve forvet bölgesinde oynayan 23 yaşındaki futbolcu, Angelino'nun sözleşme uzatma opsiyonu devreye girmesin diye oynatılmaması ve Kazımcan Karataş'ın kötü performans vermesi nedeniyle, son haftalarda sol bek pozisyonunda oynatılıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 31 maça çıkan milli oyuncu, 4 asist yaparken gol katkısı veremedi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery