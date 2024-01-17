Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sınırları zorluyor!

'da sol bekte görev aldığı maçlardaki başarısıyla öne çıkan, Süper Lig tarihinde görülmemiş bir şeyi Kayserispor karşılaşmasında gerçekleştirdi.Barış Alper, Opta'nın detaylı veri tuttuğu 2014'ten bu yana bir Süper Lig maçında 13 ikili mücadele kazanan, beş top kapan ve rakip ceza sahasında sekiz kez topla buluşan ilk oyuncu oldu.Milli oyuncu hem savunmayı yaptı hem de rakip ceza alanında gol aradı.Normalde her iki kanat ve forvet bölgesinde oynayan 23 yaşındaki futbolcu, Angelino'nun sözleşme uzatma opsiyonu devreye girmesin diye oynatılmaması ve Kazımcan Karataş'ın kötü performans vermesi nedeniyle, son haftalarda sol bek pozisyonunda oynatılıyor.Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 31 maça çıkan milli oyuncu, 4 asist yaparken gol katkısı veremedi.