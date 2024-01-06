Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz nerede oynayacak?

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz son karşılaşmalarda sol bekte oynuyordu. Orijini kanat olan genç yıldızın eksikler sebebi ile hangi mevkide görev alacağı merak konusu.
Şu anda forvette Icardi, sağ bekte Boey yok. Solda da Angelino ve Kazımcan'ı kesmişti. Barış Alper'in Konyaspor maçında bu 3 mevkiden birinde forma giyecek.
23 yaşındaki Barış Alper, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 29 maçta 3 asist kaydetti.
Şu anda forvette Icardi, sağ bekte Boey yok. Solda da Angelino ve Kazımcan'ı kesmişti. Barış Alper'in Konyaspor maçında bu 3 mevkiden birinde forma giyecek.
23 yaşındaki Barış Alper, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 29 maçta 3 asist kaydetti.