Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz nerede oynayacak?

Galatasaray'da son haftalarda yaşanan eksikliklerde Barış Alper Yılmaz, farklı pozisyonlara alternatif yarattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz nerede oynayacak?
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06 Ocak 2024 13:30
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz son karşılaşmalarda sol bekte oynuyordu. Orijini kanat olan genç yıldızın eksikler sebebi ile hangi mevkide görev alacağı merak konusu.

Şu anda forvette Icardi, sağ bekte Boey yok. Solda da Angelino ve Kazımcan'ı kesmişti. Barış Alper'in Konyaspor maçında bu 3 mevkiden birinde forma giyecek.

23 yaşındaki Barış Alper, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 29 maçta 3 asist kaydetti.

 
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