Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz endişesi!

Galatasaray'da eksikler nedeniyle birçok oyuncunun yeri de değişirken bir başka tehlike kapıya geldi.
Sarı kart sınırında bulunan Barış Alper Yılmaz'a teknik heyetten uyarı geldi.
Konya maçında sarı kart görürse Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düşecek olan futbolcuya sakin olması yönünde uyarı yapıldı.
Sarı kart sınırında bulunan Barış Alper Yılmaz'a teknik heyetten uyarı geldi.
Konya maçında sarı kart görürse Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düşecek olan futbolcuya sakin olması yönünde uyarı yapıldı.