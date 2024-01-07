Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz endişesi!

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sarı kart sınırında yer alıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz endişesi!
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07 Ocak 2024 10:39
Galatasaray'da eksikler nedeniyle birçok oyuncunun yeri de değişirken bir başka tehlike kapıya geldi.

Sarı kart sınırında bulunan Barış Alper Yılmaz'a teknik heyetten uyarı geldi.

Konya maçında sarı kart görürse Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düşecek olan futbolcuya sakin olması yönünde uyarı yapıldı. 

 
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