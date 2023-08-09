Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz alkış topladı

Galatasaray'ın son dönemdeki parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz, Olimpija Ljubljana maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve sahada kaldığı süre içerisinde alkış topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz alkış topladı
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09 Ağustos 2023 11:52
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda son Slovenya şampiyonu Olimpija Ljubljana ile deplasmanda kozlarını paylaşan Galatasaray, kilidi ilk yarıda Kerem Aktürkoğlu ile açtı, 2. yarıda Dries Mertens'le rahatladı, Halil Dervişoğlu ile farka uzandı.

15 Ağustos'ta Rams Park'taki rövanş öncesi avantajı ele alan Aslan, turu geçmesi halinde Play-Off'a yükselecek ve gruplara doğru son engeli aşmaya çalışacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ ALKIŞ TOPLADI

Özellikle geçen sezonun son bölümünde forma giydiği dönemde hem skora katkı veren hem de hücuma büyük bir canlılık katan Barış Alper Yılmaz dün akşam da takımının en iyilerinden biri oldu.

23 yaşındaki futbolcu, ilk golün asistini yaparken, ikinci golde ise pozisyonun başrolünde yer alan isimlerden biriydi. Milli futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde alkış topladı. 

 
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