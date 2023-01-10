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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine forvet olarak başlayan Barış Alper Yılmaz, yavaş yavaş kanat oyuncusundan bir santrfora dönüşüyor.Kadıköy'deki performansı tam not alan 22 yaşındaki futbolcu, bundan sonra ileri uçta Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'le rekabete girecek.Okan hoca, Barış'ı kanatta oynatacağı maçlarda da; öğrencisinden ikinci bir forvet gibi sürekli ceza sahasına girmesini ve çizgide beklememesini istiyor.