Galatasaray'da Barış Alper'in performansı şaşırttı!

Galatasaray Rezerv Takımı'nın Ümraniyespor'u 9-0 yendiği maçta 3 golle yıldızlaşan Barış Alper Yılmaz, teknik heyeti şaşırttı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Barış Alper'in performansı şaşırttı!
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22 Ağustos 2022 10:06
Galatasaray Rezerv Takımı 3'te 3 yaparken, 9-0 kazanılan Ümraniyespor maçında Barış Alper Yılmaz üç golle yıldızlaştı.

Süper Lig'den birçok kulübün kiralama teklifinde bulunduğu 22 yaşındaki sol kanat için teknik heyet de henüz karar verebilmiş değil.

Ancak genç futbolcunun bu performansı özellikle yabancı kuralı nedeniyle kalmasını sağlayabilir.

Rezerv Lig'de Emre Taşdemir, Hamza Akman ve Beknaz Almazbekov da oynuyor. 

 
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