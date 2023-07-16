Galatasaray'da Barış Alper fırtınası

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, hazırlık dönemindeki formda görüntüsüyle dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da Barış Alper fırtınası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2023 12:55
Bu sezon Galatasaray formasıyla en büyük çıkışı yapması beklenen isimlerin başında gelen Barış Alper Yılmaz, hazırlık maçlarındaki görüntüsüyle ilk 11'deki rekabete hazır olduğunu şimdiden kanıtladı.

Austria Wien ile oynanan hazırlık maçında da golünü atan genç futbolcu, hocası Okan Buruk'u mest etti.

Milli oyuncu, Austria Wien'in yanı sıra Avusturya'daki ilk maçta Kisvarda ağlarını da boş geçmedi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery