Galatasaray'da Barış Alper fırtınası

Bu sezon Galatasaray formasıyla en büyük çıkışı yapması beklenen isimlerin başında gelen Barış Alper Yılmaz, hazırlık maçlarındaki görüntüsüyle ilk 11'deki rekabete hazır olduğunu şimdiden kanıtladı.
Austria Wien ile oynanan hazırlık maçında da golünü atan genç futbolcu, hocası Okan Buruk'u mest etti.
Milli oyuncu, Austria Wien'in yanı sıra Avusturya'daki ilk maçta Kisvarda ağlarını da boş geçmedi.
Austria Wien ile oynanan hazırlık maçında da golünü atan genç futbolcu, hocası Okan Buruk'u mest etti.
Milli oyuncu, Austria Wien'in yanı sıra Avusturya'daki ilk maçta Kisvarda ağlarını da boş geçmedi.