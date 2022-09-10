Transferin son günü Emre Akbaba, Emre Kılınç, Taylan, Ömer ve Oğulcan'a veda eden Galatasaray'ın yerli oyuncu sayısı azaldı.
Rusya'dan teklif alan Barış Alper Yılmaz, +3 sınırı düşünülerek kadroda tutuldu. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile, gelecek vadetmesi nedeniyle de yola devam kararı verildi.
ÖNÜ AÇILDI
Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya alınan genç futbolcunun ayrılan isimler sonrası da önü açıldı.
Rusya'dan teklif alan Barış Alper Yılmaz, +3 sınırı düşünülerek kadroda tutuldu. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile, gelecek vadetmesi nedeniyle de yola devam kararı verildi.
ÖNÜ AÇILDI
Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya alınan genç futbolcunun ayrılan isimler sonrası da önü açıldı.