Galatasaray'da Barış Alper'e izin çıkmadı

Galatasaray'da Rusya'dan teklif alan Barış Alper Yılmaz, +3 sınırı düşünülerek kadroda tutuldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Barış Alper'e izin çıkmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2022 11:06
Transferin son günü Emre Akbaba, Emre Kılınç, Taylan, Ömer ve Oğulcan'a veda eden Galatasaray'ın yerli oyuncu sayısı azaldı.

Rusya'dan teklif alan Barış Alper Yılmaz, +3 sınırı düşünülerek kadroda tutuldu. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile, gelecek vadetmesi nedeniyle de yola devam kararı verildi.

ÖNÜ AÇILDI

Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya alınan genç futbolcunun ayrılan isimler sonrası da önü açıldı.  

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ