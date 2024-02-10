Galatasaray'da Barış Alper durdurulamıyor

Galatasaray'da Başakşehir ağlarını da sarsan Barış Alper Yılmaz, son 3 maçta 3 gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray'da Barış Alper durdurulamıyor
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10 Şubat 2024 22:41
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 24. Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti.

Barış Alper, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 mücadelede gol sevinci yaşayamazken, Türkiye Kupası'ndaki 2 müsabakada 1 kez skor buldu.

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