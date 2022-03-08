Galatasaray'da Barcelona maçında kaleci kararı

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da 1 numaralı soru cevabını buldu. Cim-Bom'da kaleyi Inaki Pena koruyacak. 3.5 ay sonra Konya maçının kadrosuna alınan ve kulübede bekleyen Muslera'nın, maç eksiği nedeniyle yine kenarda olacağı öğrenildi.



Teknik Direktör Domenec Torrent'in, kaleci antrenörü Ricard Segarra'nın raporunu da dikkate alarak tercihini genç eldivenden yana kullanacağı bildirildi. Böylece Pena, altyapısından yetiştiği Barcelona'ya karşısında ilk Avrupa kupası maçını oynayacak



TORRENT'İN MUSLERA SÖZLERİ



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili Camp Nou'da kalede olup olamayacağıyla ilgili gelen soruya, "Muslera 3 ay sakatlık yaşadı. Düzeliyor, iyileşiyor. Şu anda içeriden takıma yardımcı olmaya çalışıyor. Onunla konuştum, o daha iyi bilir. Biraz daha zamana ihtiyacı var. 3-4 gün önce takımla çalışmalara başladı. Bakacağız, günden güne işler nasıl gidiyor. Fakat önemli olan oyuncunun kendini nasıl hissettiği. Oynamaya hazırsa gelir kendisi söyler. Zamanı varsa söylemesinde de fayda var. Çok güzel antrenmanlar çıkarıyor. Sahadaki diğer oyunculardan farklı bir pozisyon kalecilik. Onun da zamana ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti



