Galatasaray'da Baran Aksaka'ya tam not

Bir önceki hazırlık maçında Villarreal'e karşı performansı çok beğenilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Aksaka, Adana Demirspor karşısında da alkış aldı.



Okan Buruk, genç oyuncunun performansı hakkında, "Baran bugün yine maçın genelinde top bizdeyken olumlu işler yaptı. Orada rahat konforlu ve kendine güvenerek oynadı. Takımın oyununu yöneten oyuncuydu" ifadelerini kullandı.



Orta sahanın merkezinde görev yapan yapan Baran, özellikle oyun kurulumunda inisiyatif kullanması ve topun hızlıca üçüncü bölgeye taşınmasını sağlayarak Okan Buruk'a da adeta 'Rekabete hazırım hocam' mesajı verdi.



UEFA Gençlik Ligi'nde de kaptanlık yapan Baran, yurt dışından kulüplerin de ilgisini çekmiş durumda. İki ayağını da etkili şekilde kullanabilen genç futbolcunun, Galatasaray'ın özellikle iç sahada ağırlıklı olarak sette hücum edeceği maçlarda daha çok süre bulması bekleniyor.



MATA YAKINDAN İLGİLENİYOR



Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana kulübü benimseyen Juan Mata da Baran ile yakından ilgileniyor. Tesislerde önemli vakit geçiren İspanyol yıldızın genç futbolculara ilgi gösterdiği, onlara gerek saha içi gerek saha dışında tavsiyeler verdiği de öğrenildi.



