Galatasaray'da bambaşka Midtsjö

Galatasaray'ın yeni sezon çalışmalarında en dikkat çeken isimlerden biri de Fredrik Midtsjö oldu.
Takıma oldukça güçlü dönen Norveçli orta saha, şimdiden "Forma savaşında ben de varım" mesajını hem takım arkadaşlarına hem de teknik ekibe verdi.
Süper Lig'den Samsunspor'un ilgilendiği Midtsjö'nün Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Takıma oldukça güçlü dönen Norveçli orta saha, şimdiden "Forma savaşında ben de varım" mesajını hem takım arkadaşlarına hem de teknik ekibe verdi.
Süper Lig'den Samsunspor'un ilgilendiği Midtsjö'nün Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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