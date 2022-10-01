Galatasaray'da Haris Seferovic ve Mauro İcardi transferleriyle birlikte 3. forvet olması düşünülen Bafetimbi Gomis çok çalışarak formaya tutundu.
37 yaşındaki hücum oyuncusu ilk haftada attığı gollerle sarı-kırmızılılara hayat vermişti. Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor deplasmanına da usta isim ile başlamayı düşünüyor.
Henüz beklenileni veremeyen Haris Seferovic yedek bekleyecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
37 yaşındaki hücum oyuncusu ilk haftada attığı gollerle sarı-kırmızılılara hayat vermişti. Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor deplasmanına da usta isim ile başlamayı düşünüyor.
Henüz beklenileni veremeyen Haris Seferovic yedek bekleyecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
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