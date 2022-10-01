Galatasaray'da Bafetimbi Gomis göreve hazır

Bafetimbi Gomis, ilk haftada attığı gollerle Galatasaray'a hayat vermişti. Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor deplasmanına da usta isim ile başlamayı düşünüyor.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis göreve hazır
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01 Ekim 2022 14:25
Bafetimbi Gomis
Bafetimbi Gomis
Galatasaray
Galatasaray'da Haris Seferovic ve Mauro İcardi transferleriyle birlikte 3. forvet olması düşünülen Bafetimbi Gomis çok çalışarak formaya tutundu.

37 yaşındaki hücum oyuncusu ilk haftada attığı gollerle sarı-kırmızılılara hayat vermişti. Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor deplasmanına da usta isim ile başlamayı düşünüyor.

Henüz beklenileni veremeyen Haris Seferovic yedek bekleyecek.

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