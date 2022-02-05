Galatasaray'da Babel satış listesinde

Galatasaray'da gözden çıkarılan isimlerden biri de Ryan Babel'di.



Son olarak Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiliz kulübü Hull City'den aldığı teklifi geri çeviren Hollandalı yıldız, sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini yönetime belirtti.



Yönetim, Babel'le de bir görüşme yaparak, yolları ayırma ihtimali üzerinde durduğunu 35 yaşındaki futbolcuya iletti.



Bu sezon Galatasaray ile 26 resmi maça çıkan Babel, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.





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