Galatasaray'da Babel göze girdi

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Rize'deki performansıyla umut verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Babel göze girdi
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07 Ekim 2021 08:57
Galatasaray'da en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Ryan Babel, son oynanan Çaykur Rizespor maçındaki performansıyla alkış aldı. Hollandalı'nın istekli görüntüsü başta Fatih Terim olmak üzere taraftarları da memnun etti.

Rize'de 89 dakika sahada kalan Babel, 13 ikili mücadelenin 6'sını kazanırken, 45 pas denemesinin 40'ından başarıyla ayrıldı. 2 şut pası veren tecrübeli futbolcu, 3 de çalım atarak maçı tamamladı.

Ryan Babel'in sarı - kırmızılı kulüple olan kontratı sezon sonu bitiyor.


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