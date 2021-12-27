Galatasaray'da Babel gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel, Antalyaspor maçının kadrosuna alınmamıştı.



Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Hollandalı oyuncunun "Bir tweet için para cezasına çarptırılmak biraz kötü hissettirdi" paylaşımı nedeniyle kadro dışında kaldığı ileri sürülmüştü.



Babel'in paylaşımının rap şarkısından bir alıntı olduğu ve ayak bileğindeki sorun nedeniyle Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadığı ortaya çıktı.





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