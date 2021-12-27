Galatasaray'da Babel gerçeği ortaya çıktı

Antalyaspor maçının kadrosuna alınmayan Ryan Babel ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Hollandalı yıldızın ayak bileğindeki sorun nedeniyle kadroda yer almadığı belirtildi.

Haber; Milliyet
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Galatasaray'da Babel gerçeği ortaya çıktı
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27 Aralık 2021 08:00
Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel, Antalyaspor maçının kadrosuna alınmamıştı.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Hollandalı oyuncunun "Bir tweet için para cezasına çarptırılmak biraz kötü hissettirdi" paylaşımı nedeniyle kadro dışında kaldığı ileri sürülmüştü.

Babel'in paylaşımının rap şarkısından bir alıntı olduğu ve ayak bileğindeki sorun nedeniyle Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadığı ortaya çıktı.


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