Galatasaray'da B planı Zaha!

Galatasaray'da PFDK'ye sevk edilen Mauro Icardi'nin ceza alması halinde ileri uçta Wilfried Zaha forma giyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da B planı Zaha!
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25 Şubat 2024 09:33
Son güncelleme 25 Şubat 2024 09:50
Galatasaray'da Ankaragücü ile deplasmanda oynanan maçta Mauro Icardi'nin yaptığı iddia edilen hareket sonrasında TFF Hukuk Kurulu tarafından PFDK'ya sevk edilmesi sonrasında teknik heyet her ihtimali düşünmeye başladı.

Arjantinli oyuncu tedbirsiz olarak sevk edildiği için pazartesi RAMS Park'ta oynanacak Antalyaspor maçında sahada olabilecek. Gelecek hafta Süper Lig'de oynanacak kritik Beşiktaş derbisini de düşünen teknik heyet, forvet adaylarını belirledi: Vinicius, Wilfried Zaha ve Barış Alper...

Bu üçlü için planlama yapan Okan Buruk ve kurmaylarının öne çıkardığı isim ise Zaha oldu. Arjantinli golcünün olmadığı senaryoda Zaha ihtimali ağır basıyor. Fildişili yıldız, forvet oynadığı Trabzonspor maçına attığı iki golle damga vurmuştu.

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