Galatasaray'da B planı Memphis Depay

Geride kalan sezonda attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray, temaslarını sürdürüyor.
Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli golcü ile yeni sezon için anlaşamaması durumunda ise bir başka yıldız golcüyle yoluna devam etmeyi planlıyor.
Galatasaray, İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen 29 yaşındaki Hollandalı golcü Memphis Depay'ı renklerine katmak istiyor.
DEPAY'IN KARİYERİ
Menajeri ile temas kuran Galatasaray, oyuncunun şartlarını masaya yatırdı. Atletico Madrid ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan yıldız golcü geçen sezon 13 karşılaşmada forma giydi, 5 kez de fileleri havalandırdı.
Atletico Madrid, Depay için yıl başında Barcelona'ya 3 milyon Euro bonservis ödedi.
Hollanda Milli Takımı'nda 88 kez görev alan Memphis Depay, 44 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Tecrübeli futbolcu kariyerinde Lyon, Manchester United ve PSV gibi takımların da formasını giydi.
Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli golcü ile yeni sezon için anlaşamaması durumunda ise bir başka yıldız golcüyle yoluna devam etmeyi planlıyor.
Galatasaray, İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen 29 yaşındaki Hollandalı golcü Memphis Depay'ı renklerine katmak istiyor.
DEPAY'IN KARİYERİ
Menajeri ile temas kuran Galatasaray, oyuncunun şartlarını masaya yatırdı. Atletico Madrid ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan yıldız golcü geçen sezon 13 karşılaşmada forma giydi, 5 kez de fileleri havalandırdı.
Atletico Madrid, Depay için yıl başında Barcelona'ya 3 milyon Euro bonservis ödedi.
Hollanda Milli Takımı'nda 88 kez görev alan Memphis Depay, 44 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Tecrübeli futbolcu kariyerinde Lyon, Manchester United ve PSV gibi takımların da formasını giydi.
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