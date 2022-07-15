Galatasaray'da B planı: Evander

EN VERİMLİ SEZONU

18 GOL, 9 ASİST

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara için gündemine yeni bir ismi aldı.Joao Pedro'ya alternatif arayan Galatasaray, listesine Brezilyalı yıldız adayı Evander'i ekledi.Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen Evander, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapıyor.U-17 kategorisinde Brezilya Milli Takımı formasını giyen 24 yaşındaki oyuncunun değeri 7-8 milyon euro olarak gösteriliyor. Sambacı'nın kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.Danimarka ekibi Midtjylland'a 2018 yılında 2.5 milyon Euro'ya transfer olan Evander merkez orta saha ve 10 numara olarak forma giyiyor. 4 sezondur Danimarka'da oynayan Brezilyalı en verimli sezonunu geçirdi.Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu sezon dikkat çeken istatistikler ortaya koyan Evander toplamda 48 maçta 18 gol, 9 asistle oynadı. 1.79 boyunda olan ve takımında 10 numaralı formayı giyen Sambacı'nın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Danimarka kulübünün oyuncu için 8-10 milyon Euro arası bir beklentisi olduğu gelen haberler arasında...