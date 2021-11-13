Galatasaray'da B planı Andrea Bertolacci

Bu sezon büyük sıkıntı yaşadığı orta alanı devre arasında mutlaka takviye etmek isteyen Galatasaray'da hareketlilik artıyor. Gedson Fernandes için birkez daha harekete geçen Sarı-Kırmızılılar B planını da belirlemiş durumda. Yönetim, Karagümrük formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Bertolacci'nin transferi için resmi girişimlere başladı.



ELMAS, HURMA İLE GÖRÜŞTÜ



Başkan Burak Elmas'ın Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bizzat gönüşerek İtalyan yıldızla ilgili pazarlık yaptığı öğrenildi. Eğer Gedson'da yine sorun çıkarsa İtalyan futbolcu transfer edilecek



BU SEZON 8 MAÇTA 7 GOLÜ VAR



Geçen sezon devre arasında Karagümrük'e gelen Bertolacci daha önce Milan ve Roma formasını giymişti. Bu sezon ligde 8 maçta 7 gol atan 30 yaşındaki futbolcu etkili şutları ile ön plana çıkıyor.





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