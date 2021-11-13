Galatasaray'da B planı Andrea Bertolacci

Galatasaray, devre arasında orta sahaya en az 1 takviye yapamayı planlıyor. Gedson Fernandes için bir kez daha harekate geçen sarı- kırmızılılar olumsuz durumda B planını belirlemiş durumda.

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Galatasaray'da B planı Andrea Bertolacci
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13 Kasım 2021 13:26
Bu sezon büyük sıkıntı yaşadığı orta alanı devre arasında mutlaka takviye etmek isteyen Galatasaray'da hareketlilik artıyor. Gedson Fernandes için birkez daha harekete geçen Sarı-Kırmızılılar B planını da belirlemiş durumda. Yönetim, Karagümrük formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Bertolacci'nin transferi için resmi girişimlere başladı.

ELMAS, HURMA İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Burak Elmas'ın Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bizzat gönüşerek İtalyan yıldızla ilgili pazarlık yaptığı öğrenildi. Eğer Gedson'da yine sorun çıkarsa İtalyan futbolcu transfer edilecek

BU SEZON 8 MAÇTA 7 GOLÜ VAR

Geçen sezon devre arasında Karagümrük'e gelen Bertolacci daha önce Milan ve Roma formasını giymişti. Bu sezon ligde 8 maçta 7 gol atan 30 yaşındaki futbolcu etkili şutları ile ön plana çıkıyor.


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