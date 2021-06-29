Galatasaray'da Aytaç Kara hazır, Alpaslan umut verdi

Bu sezon Galatasaray'a katılan iki yeni transfer Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk, sezonun ilk hazırlık maçında 11'de oynamıştıCim-Bom'un Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan Aytaç, duran toplardaki başarısının yanı sıra, mücadelesi ve takıma oyunuyla da artı puan topladı. Forma mücadelesinde geri kalmayacağını gösteren Aytaç Kara, kısa süre içerisinde teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.Savunmada görev yapan Alpaslan Öztürk ise yenilen golde hatalı olmasına rağmen genel görüntüsüyle artıları fazla göründü. Bazı eksiklerine rağmen gelecek adına umut veren başarılı savunmacı, Terim'den forma almak için ter dökecek.