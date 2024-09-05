Galatasaray'da ayrılık yakın: Taylan Antalyalı

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Taylan Antalyalı için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, Galatasaray'a Taylan Antalyalı için resmi bir teklifte bulundu.
ANLAŞMA SAĞLADI
Haberde, tarafların kiralık olarak anlaşma sağladığı belirtildi.
Son detayların ardından resmi imzaların kısa sürede atılmasının beklendiği aktarıldı..
29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da 102 maça çıktı ve 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, Galatasaray'a Taylan Antalyalı için resmi bir teklifte bulundu.
ANLAŞMA SAĞLADI
Haberde, tarafların kiralık olarak anlaşma sağladığı belirtildi.
Son detayların ardından resmi imzaların kısa sürede atılmasının beklendiği aktarıldı..
29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da 102 maça çıktı ve 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.