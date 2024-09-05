Galatasaray'da ayrılık yakın: Taylan Antalyalı

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Taylan Antalyalı, Bodrum FK ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da ayrılık yakın: Taylan Antalyalı
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05 Eylül 2024 14:57
Son güncelleme 05 Eylül 2024 17:17
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Taylan Antalyalı için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, Galatasaray'a Taylan Antalyalı için resmi bir teklifte bulundu.

ANLAŞMA SAĞLADI

Haberde, tarafların kiralık olarak anlaşma sağladığı belirtildi.

Son detayların ardından resmi imzaların kısa sürede atılmasının beklendiği aktarıldı..

29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da 102 maça çıktı ve 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.




 
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