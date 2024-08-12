Galatasaray'da ayrılık: Valizlerini topladı!

Galatasaray'da istediği performansı sahaya yansıtamayan Zaha'nın yeni adresi belli oluyor.
A Spor'da yer alan habere göre; Leicester City ile anlaşan Wilfried Zaha İngiltere'ye gitmek için eşyalarını topladı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Galatasaray, evrak işlerinin tamamlanmasının ardından resmi açıklamayı yapacak.
GALATASARAY'A 9 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 9 milyon euroyu bulan Zaha'nın yüksek ücreti nedeniyle elden çıkarılmasına karar verildi. G.Saray'ın Zaha'nın yıllık ücretine denk gelen parayı Leicester City'den kiralama bedeli olarak alacağı bildirildi.
Böylece deneyimli futbolcunun 1 senelik kiralama bedeli olarak kulübün kasasına 9 milyon euro gireceği ifade edildi.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray kariyerinde 43 maça çıkan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Zaha'nın transfer görüşmelerini Okan Buruk, Hatayspor maçının öncesinde ve sonrasında doğrulamıştı.
Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Wilfired Zaha'nın başlangıç süreci, sakatlığı... Barış Alper Yılmaz çıkış yaptı. Belki Zaha bu nedenle büyük bölümde oynamadı. Hakim Ziyech'in performansı yükseldi. Zaha'dan çalışma şekli olarak memnun kaldık. Maç öncesi konuştuk. Kadroda olmadı, onun da istemesi gerekiyordu. O da oynamama yönünde fikir belirtti. Bizim oyuncumuz, daha ayrılmadı. Geçen seneki şampiyonlukta da önemli payı var." ifadelerini kullanmıştı.
A Spor'da yer alan habere göre; Leicester City ile anlaşan Wilfried Zaha İngiltere'ye gitmek için eşyalarını topladı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Galatasaray, evrak işlerinin tamamlanmasının ardından resmi açıklamayı yapacak.
GALATASARAY'A 9 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 9 milyon euroyu bulan Zaha'nın yüksek ücreti nedeniyle elden çıkarılmasına karar verildi. G.Saray'ın Zaha'nın yıllık ücretine denk gelen parayı Leicester City'den kiralama bedeli olarak alacağı bildirildi.
Böylece deneyimli futbolcunun 1 senelik kiralama bedeli olarak kulübün kasasına 9 milyon euro gireceği ifade edildi.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray kariyerinde 43 maça çıkan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Zaha'nın transfer görüşmelerini Okan Buruk, Hatayspor maçının öncesinde ve sonrasında doğrulamıştı.
Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Wilfired Zaha'nın başlangıç süreci, sakatlığı... Barış Alper Yılmaz çıkış yaptı. Belki Zaha bu nedenle büyük bölümde oynamadı. Hakim Ziyech'in performansı yükseldi. Zaha'dan çalışma şekli olarak memnun kaldık. Maç öncesi konuştuk. Kadroda olmadı, onun da istemesi gerekiyordu. O da oynamama yönünde fikir belirtti. Bizim oyuncumuz, daha ayrılmadı. Geçen seneki şampiyonlukta da önemli payı var." ifadelerini kullanmıştı.