Galatasaray'da ayrılık kararı!

Galatasaray'da gözden düşen Sergio Oliveira ile ilgili ayrılık kararı alındı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık kararı!
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11 Ekim 2023 09:07
Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmezlerinden olan Sergio Oliveria, bu sezon gözden düştü.

Tanguy Ndombele ve Kerem Demirbay transferleri sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Portekizli futbolcunun sezon öncesi takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak takımda kalan tecrübeli oyuncunun ocak ayında Galatasaray'dan ayrılabileceği öne sürüldü.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Yönetimin tıpkı Nelsson'da olduğu gibi Oliveira için gelen teklifleri de değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta görev yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Oliveira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro. 

 
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