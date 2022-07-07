Galatasaray'da ayrılık kapıda! Okan Buruk üstünü çizdi!

Okan Buruk, 2019'da Bursaspor'dan kadroya katılan ve bir türlü bekleneni veremeyen Emre Taşdemir'in üstünü çizdi. Geçen sezonu Giresunspor'da geçiren 26 yaşındaki sol bekle yollar ayrılacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık kapıda! Okan Buruk üstünü çizdi!
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07 Temmuz 2022 09:40
Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray 'da ayrılık kapıda... İkinci etap kamp kadrosunda yer almayan Emre Taşdemir için teknik direktör Okan Buruk, 'ayrılabilir' raporu verdi.

Geçen sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki sol bekin sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Cimbom'un, tecrübeli oyuncuyu isteyen takıma bonservis konusunda kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Emre geçen sezon Yeşil-Beyazlı formayla 21 maça çıktı, skor katkısı yapamadı. 

 
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