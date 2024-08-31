Galatasaray'da ayrılık: İtalya'ya gitti

Transfer döneminin son günlerini hareketli bir şekilde geçiren Galatasaray'da bir veda daha yaşandı.
Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e, Wilfried Zaha'yı da Lyon'a kiralayan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılan bir diğer isim Olimpiu Morutan oldu.
Rumen oyuncu, İtalya Serie B ekibi Pisa'ya geri döndü. İtalyan ekibi, genç oyuncunun kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonunda Pisa'ya kiraladığı Morutan'ı bir kez daha mavi-siyahlı takıma gönderdi.
GALATASARAY PERFORMANSI
2021 yılında 4.10 milyon bonservis bedeli karşılığında FCSB'den Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı forma ile 36 maça çıktı ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e, Wilfried Zaha'yı da Lyon'a kiralayan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılan bir diğer isim Olimpiu Morutan oldu.
Rumen oyuncu, İtalya Serie B ekibi Pisa'ya geri döndü. İtalyan ekibi, genç oyuncunun kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonunda Pisa'ya kiraladığı Morutan'ı bir kez daha mavi-siyahlı takıma gönderdi.
GALATASARAY PERFORMANSI
2021 yılında 4.10 milyon bonservis bedeli karşılığında FCSB'den Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı forma ile 36 maça çıktı ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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