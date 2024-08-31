Galatasaray'da ayrılık: İtalya'ya gitti

İtalya Serie B ekiplerinden Pisa, Olimpiu Morutan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığı açıkladı.

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Galatasaray'da ayrılık: İtalya'ya gitti
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31 Ağustos 2024 14:55
Son güncelleme 31 Ağustos 2024 17:55
Transfer döneminin son günlerini hareketli bir şekilde geçiren Galatasaray'da bir veda daha yaşandı.

Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e, Wilfried Zaha'yı da Lyon'a kiralayan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılan bir diğer isim Olimpiu Morutan oldu.

Rumen oyuncu, İtalya Serie B ekibi Pisa'ya geri döndü. İtalyan ekibi, genç oyuncunun kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonunda Pisa'ya kiraladığı Morutan'ı bir kez daha mavi-siyahlı takıma gönderdi.

GALATASARAY PERFORMANSI

2021 yılında 4.10 milyon bonservis bedeli karşılığında FCSB'den Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı forma ile 36 maça çıktı ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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