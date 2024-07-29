Galatasaray'da ayrılık için geri sayım!

Westerlo'ya transfer olması beklenen Emin Bayram'da pazarlıklar son aşamaya geldi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da ayrılık için geri sayım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2024 09:44
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılık da yaşanacak.

Sarı kırmızılı takımın genç stoperi Emin Bayram, Westerlo'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

PAZARLIKLAR SON AŞAMADA

Belçika ekibine transfer olması beklenen Emin Bayram'da pazarlıklar son aşamaya geldi.

Westerlo'nun 2.5 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifini 4 milyon Euro'ya yükselttiği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

21 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde resmen Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Galatasaray altyapısında yetişen Emin, geçtiğimiz sezonu Westerlo'da kiralık geçirmişti. Belçika ekibinde 24 maça çıkan genç stoper, 1 gol ve 2 asist yaptı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery