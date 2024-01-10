Galatasaray'da ayrılık için geri sayım!

Galatasaray, transfer döneminin resmi olarak açılmasıyla birlikte Angelino'nun kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık için geri sayım!
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10 Ocak 2024 08:29
Son güncelleme 10 Ocak 2024 08:34
Galatasaray, sezon başında RB Leipzig'ten kiraladığı Angelino ile yollarını ayırmak için geri sayıma geçti.

Sarı-kırmızılılarda zorunlu satın alma maddesi devreye girmesin diye oynatılmayan Angelino'nun, ara transfer döneminin açılmasıyla (11 Ocak) beraber kiralık kontratının feshedilmesi planlanıyor.

Galatasaray'da 19 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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