Galatasaray'da ayrılık için geri sayım!

Galatasaray, sezon başında RB Leipzig'ten kiraladığı Angelino ile yollarını ayırmak için geri sayıma geçti.
Sarı-kırmızılılarda zorunlu satın alma maddesi devreye girmesin diye oynatılmayan Angelino'nun, ara transfer döneminin açılmasıyla (11 Ocak) beraber kiralık kontratının feshedilmesi planlanıyor.
Galatasaray'da 19 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Sarı-kırmızılılarda zorunlu satın alma maddesi devreye girmesin diye oynatılmayan Angelino'nun, ara transfer döneminin açılmasıyla (11 Ocak) beraber kiralık kontratının feshedilmesi planlanıyor.
Galatasaray'da 19 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.