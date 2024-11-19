Galatasaray'da ayrılık görüşmesi! Menajeri geldi

Galatasaray'ın performansını yetersiz bulduğu Elias Jelert için kararını verdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Elias Jelert için ayrılık görüşmesi yapıldı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI
Haberde Danimarkalı sağ bekin temsilcisi Casper Gronn Spiele sarı kırmızılı takımla görüşmek için İstanbul'a geldi.
Galatasaray yönetimiyle görüşme gerçekleştiren Spiele, genç oyuncuya gelen teklifleri kulübe bildirdi. Oyuncunun geleceğiyle ilgili geniş çaplı bir değerlendirme yapıldı.
KİRALIK GÖNDERİLECEK
Okan Buruk'un gelişmesi için kiralık gönderilebileceğini ilettiği oyuncu için Galatasaray teklifleri değerlendirecek.
Sarı kırmızılılar, şartların uygun olması halinde Jelert ile devre arasında yolları ayıracak.
Galatasaray'ın 9 milyon euroya kadrosuna kattığı Jelert, bu sezon 14 maçta toplam 396 dakika süre alabildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Elias Jelert için ayrılık görüşmesi yapıldı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI
Haberde Danimarkalı sağ bekin temsilcisi Casper Gronn Spiele sarı kırmızılı takımla görüşmek için İstanbul'a geldi.
Galatasaray yönetimiyle görüşme gerçekleştiren Spiele, genç oyuncuya gelen teklifleri kulübe bildirdi. Oyuncunun geleceğiyle ilgili geniş çaplı bir değerlendirme yapıldı.
KİRALIK GÖNDERİLECEK
Okan Buruk'un gelişmesi için kiralık gönderilebileceğini ilettiği oyuncu için Galatasaray teklifleri değerlendirecek.
Sarı kırmızılılar, şartların uygun olması halinde Jelert ile devre arasında yolları ayıracak.
Galatasaray'ın 9 milyon euroya kadrosuna kattığı Jelert, bu sezon 14 maçta toplam 396 dakika süre alabildi.