Galatasaray'da ayrılık görüşmesi! Menajeri geldi

Galatasaray'da performansı yetersiz görülen Elias Jelert için ayrılık görüşmesi yapıldı. Genç oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılı takım menajeriyle görüşme yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık görüşmesi! Menajeri geldi
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19 Kasım 2024 16:50
Galatasaray'ın performansını yetersiz bulduğu Elias Jelert için kararını verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Elias Jelert için ayrılık görüşmesi yapıldı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Haberde Danimarkalı sağ bekin temsilcisi Casper Gronn Spiele sarı kırmızılı takımla görüşmek için İstanbul'a geldi.

Galatasaray yönetimiyle görüşme gerçekleştiren Spiele, genç oyuncuya gelen teklifleri kulübe bildirdi. Oyuncunun geleceğiyle ilgili geniş çaplı bir değerlendirme yapıldı.

KİRALIK GÖNDERİLECEK

Okan Buruk'un gelişmesi için kiralık gönderilebileceğini ilettiği oyuncu için Galatasaray teklifleri değerlendirecek.

Sarı kırmızılılar, şartların uygun olması halinde Jelert ile devre arasında yolları ayıracak.

Galatasaray'ın 9 milyon euroya kadrosuna kattığı Jelert, bu sezon 14 maçta toplam 396 dakika süre alabildi. 

 
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