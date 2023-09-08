Galatasaray'da ayrılık gelişmesi

Galatasaray'da son antrenmanlarda yer almayan Leo Dubois'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık gelişmesi
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08 Eylül 2023 14:20
Son güncelleme 08 Eylül 2023 14:32
Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Kırmızılılar'da son antrenmanlarda yer almayan Dubois'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

PENDİKSPOR VE BAŞAKŞEHİR'İN RADARINDA

Leo Dubois ile Trendyol Süper Lig'den Pendikspor ve Rams Başakşehir ilgileniyordu.



DUBOIS'İN KARİYERİ 

Galatasaray'ın Olympique Lyon'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Fransız sağ bek Galatasaray'da 28 karşılaşmaya çıktı. Dubois bu maçlarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli isim daha önce Nantes'ta da forma giymişti.   
 



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