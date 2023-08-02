Galatasaray'da ayrılık: Emre Kılınç!

Sezon öncesi kampında Teknik Direktör Okan Buruk'un gözüne giremeyen Emre Kılınç'a bir başka Süper Lig ekibi talip oldu. Anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık: Emre Kılınç!
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02 Ağustos 2023 12:20
Demir Grup Sivasspor'dan Galatasaray'a gelişi olay yaratan ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Emre Kılınç'ın yeni takımı belli oldu. Galatasaray, Kılınç için Süper Ligi'n yeni ekibiyle anlaştı.

HEM KULÜP HEM OYUNCU İLE ANLAŞMA TAMAM

Yıllar sonra Trendyol Süper Lig'e yeniden geri dönen Yılport Samsunspor, Emre Kılınç ve kulübü Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın ve koşullarının kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.

OKAN BURUK YENİ SEZONDA DÜŞÜNMEDİ

2020-21 sezonunda Galatasaray'a transfer olan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezonun başlarında MKE Ankaragücü'ne kiralandı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği Kılınç'a Samsunspor talip oldu ve anlaşma da sağlandı.

GEÇEN SEZON ANKARAGÜCÜ'NDEYDİ

Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç, oynadığı 32 maçta iki kez gol atarken dört kez de asist yaptı.

Galatasaray formasıyla toplamda 80 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu dokuz gol atarken sekiz de asist yapmıştı.

KADRODA YER ALACAK

Emre Kılınç, Galatasaray'ın Zalgiris ile Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alacak. 28 yaşındaki oyuncu ertesi gün ise Samsunspor ile sözleşme imzalayacak.  

 
 

 

 

 

 

 

 

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