Galatasaray'da ayrılık: Emre Kılınç!

Demir Grup Sivasspor'dan Galatasaray'a gelişi olay yaratan ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Emre Kılınç'ın yeni takımı belli oldu. Galatasaray, Kılınç için Süper Ligi'n yeni ekibiyle anlaştı.
HEM KULÜP HEM OYUNCU İLE ANLAŞMA TAMAM
Yıllar sonra Trendyol Süper Lig'e yeniden geri dönen Yılport Samsunspor, Emre Kılınç ve kulübü Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın ve koşullarının kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.
OKAN BURUK YENİ SEZONDA DÜŞÜNMEDİ
2020-21 sezonunda Galatasaray'a transfer olan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezonun başlarında MKE Ankaragücü'ne kiralandı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği Kılınç'a Samsunspor talip oldu ve anlaşma da sağlandı.
GEÇEN SEZON ANKARAGÜCÜ'NDEYDİ
Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç, oynadığı 32 maçta iki kez gol atarken dört kez de asist yaptı.
Galatasaray formasıyla toplamda 80 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu dokuz gol atarken sekiz de asist yapmıştı.
KADRODA YER ALACAK
Emre Kılınç, Galatasaray'ın Zalgiris ile Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alacak. 28 yaşındaki oyuncu ertesi gün ise Samsunspor ile sözleşme imzalayacak.
HEM KULÜP HEM OYUNCU İLE ANLAŞMA TAMAM
Yıllar sonra Trendyol Süper Lig'e yeniden geri dönen Yılport Samsunspor, Emre Kılınç ve kulübü Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın ve koşullarının kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.
OKAN BURUK YENİ SEZONDA DÜŞÜNMEDİ
2020-21 sezonunda Galatasaray'a transfer olan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezonun başlarında MKE Ankaragücü'ne kiralandı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği Kılınç'a Samsunspor talip oldu ve anlaşma da sağlandı.
GEÇEN SEZON ANKARAGÜCÜ'NDEYDİ
Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç, oynadığı 32 maçta iki kez gol atarken dört kez de asist yaptı.
Galatasaray formasıyla toplamda 80 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu dokuz gol atarken sekiz de asist yapmıştı.
KADRODA YER ALACAK
Emre Kılınç, Galatasaray'ın Zalgiris ile Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alacak. 28 yaşındaki oyuncu ertesi gün ise Samsunspor ile sözleşme imzalayacak.