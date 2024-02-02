Galatasaray'da ayrılık: Cedric Bakambu

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferi için Real Betis anlaşma sağladı. Bakambu, İspanyol ekibiyle sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık: Cedric Bakambu
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02 Şubat 2024 02:23
Son güncelleme 02 Şubat 2024 02:26
Galatasaray'da Sacha Boey ve Angelino'nun ardından Cedric Bakambu da takıma veda etti.

İspanyol ekibi Real Betis, Bakambu'nun transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladı. Betis, oyuncuyu transferin bitimine dakikalar kala La Liga resmi sitesinde tescil ettirdi.

Real Betis'in, deneyimli futbolcu için 4-5 milyon euro bandında bonservis ödemesi bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakambu, sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta süre buldu. Bakambu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.




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