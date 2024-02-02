Galatasaray'da Sacha Boey ve Angelino'nun ardından Cedric Bakambu da takıma veda etti.
İspanyol ekibi Real Betis, Bakambu'nun transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladı. Betis, oyuncuyu transferin bitimine dakikalar kala La Liga resmi sitesinde tescil ettirdi.
Real Betis'in, deneyimli futbolcu için 4-5 milyon euro bandında bonservis ödemesi bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakambu, sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta süre buldu. Bakambu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
İspanyol ekibi Real Betis, Bakambu'nun transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladı. Betis, oyuncuyu transferin bitimine dakikalar kala La Liga resmi sitesinde tescil ettirdi.
Real Betis'in, deneyimli futbolcu için 4-5 milyon euro bandında bonservis ödemesi bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakambu, sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta süre buldu. Bakambu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.