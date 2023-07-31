Galatasaray'da ayrılık açıklandı!

Galatasaray, altyapıdan yetişen Atalay Babacan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık açıklandı!
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31 Temmuz 2023 17:33
Son güncelleme 31 Temmuz 2023 17:52
Galatasaray, altyapıdan yetişen Atalay Babacan ile yollarını ayırdı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Altyapımızdan yetişen Atalay Babacan'a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da A Takım'da 7 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.



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