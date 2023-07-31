Galatasaray'da ayrılık açıklandı!

Galatasaray, altyapıdan yetişen Atalay Babacan ile yollarını ayırdı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Altyapımızdan yetişen Atalay Babacan'a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da A Takım'da 7 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Altyapımızdan yetişen Atalay Babacan'a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da A Takım'da 7 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.