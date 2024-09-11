Galatasaray'da ayrılanlar şaha kalktı

Galatasaray'dan ayrılan Tete, Derrick Köhn, Ndombele ve Kerem Aktürkoğlu gösterdikleri başarılı performansla dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da ayrılanlar şaha kalktı
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11 Eylül 2024 08:55
Galatasaray'dan yazın takımdan ayrılan isimler, gösterdikleri performansla dikkat çekti.

TETE VE KÖHN

Tete, transfer olduğu Panathinaikos'ta 8 maçta 3 gollük katkı verdi. Werder Bremen'e kiralık olarak gönderilen Derrick Köhn de ilk karşılaşmasında asist yapmayı başardı.

KEREM VE NDOMBELE

Satın alma opsiyonu kullanılmayan Ndombele, Fransa'nın Nice takımında harika performans sergilerken bir kez haftanın takımına seçildi. Geçtiğimiz hafta 12 milyon Euro karşılığında Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, Türkiye formasıyla çıktığı Uluslar Ligi maçında İzlanda karşısında hat-trick yaparken Portekizlileri kendine hayran bıraktı.



 
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