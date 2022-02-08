Galatasaray'da aynı sorun: Satamama!

Galatasaray, son dönemde yaşadığı oyuncu satamama sorununu bu sezonda da yaşadı. Sarı-kırmızılılar elinden çıkarmak istediği yüksek kontratlı isimleri gönderemedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da aynı sorun: Satamama!
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08 Şubat 2022 10:16
Galatasaray, ara transfer döneminde şu ana kadar dört yeni takviye yaptı.

YİNE SATAMAMA SORUNU

Bonservisleri elinde olan Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya dışında, Erick Pulgar ve Inaki Pena'yı yarım sezonluk kiralayan sarı kırmızılılar kronikleşen oyuncu satamama problemini bu yıl da yaşadı.

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Galatasaray sadece Christian Luyindama'yı Al-Taawon'a kiralarken DeAndre Yedlin ve Mbaye Diagne'nin sözleşmelerini feshetti.

ELDE KALDILAR

Ryan Babel ve Sofiane Feghouli gibi yüksek ücretli oyuncular elde kaldı.

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